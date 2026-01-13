رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية

أنقذت العناية الإلهية 4 طلاب من الموت بعد سقوط سيارة تقلهم في ترعة المريوطية بعدما وذلك أثناء توجههم لأداء الامتحان داخل إحدى المعاهد فى أبو النمرس .

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية اتجاه شبرامنت بمنطقة أبو النمرس وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتبين من خلال الفحص، سقوط سيارة ملاكى يستقلها 4 طلاب تم انتشالهم وكانوا متجهين لأداء الامتحان بشرامنت قادمين من الاخصاص، وتم إنقاذهم بالكامل .

والطلاب هم "عادل.أ.ه" 18 سنة طالب ومقيم قرية الاخصاص الصف بمعهد المدينة ( قائد السيارة ) و"يوسف.ص.ف" امين 18 سنة ومقيم الاخصاص الصف و" يوسف.ج.م" ومقيم ذات العنوان و" محمود.س.ع" 18 سنه طالب ومقيم ذات العنوان وذلك أثناء ذهابهم لاداء الامتحان اختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة وسقطت بالترعة ولا يوجود اصابات او تلفيات وتم استخراج السيارة من الترعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.