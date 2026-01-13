قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 11 مليونًا و556 ألفًا و977 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الغربية خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الـ19 قدمت 3 ملايين و926 ألفًا و478 خدمة طبية، شملت الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات، وجلسات الغسيل الكلوي، والعمليات، والعلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية والمسائية. كما شملت 9103 خدمات تشخيص عن بُعد، إلى جانب 163 ألفًا و465 خدمة من خلال 71 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

افتتاح قسم القسطرة القلبية

وشهدت المستشفيات تطورًا ملحوظًا، حيث تم افتتاح قسم القسطرة القلبية ووحدة السكتة الدماغية، وتفعيل جراحات القلب والصدر، وافتتاح قسم علاج الأورام، وإضافة تخصصات جديدة بمستشفى طنطا العام (النفسية، جراحة الأطفال، جراحة التجميل والحروق، مناظير الكتف والركبة وإصابات الملاعب). كما تم تفعيل مناظير الجهاز الهضمي وتطوير قسم الأسنان وإنشاء معمل تركيبات أسنان بمستشفى المحلة العام، وتجهيز قسم القسطرة القلبية بمستشفى زفتى العام، بالإضافة إلى تطوير أقسام المناظير والجهاز الهضمي ورعاية المخ والأعصاب بمستشفى كفر الزيات، وزيادة سعة الرعاية المركزة إلى 19 سريرًا بمستشفى سامول المركزي، وافتتاح قسم علاج طبيعي بمستشفى حميات المحلة، وتجهيز مستشفى سمنود المركزي بأحدث التجهيزات، واستحداث خدمة الأشعة المقطعية OCT وعيادة الكشف المبكر عن أورام العيون بمستشفى رمد طنطا.

ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى استحداث 23 سرير رعاية مركزة موزعة على المستشفيات، وتوفير أجهزة طبية حديثة تشمل 6 أجهزة أشعة مقطعية، و5 أجهزة أشعة عادية، و8 أجهزة موجات فوق صوتية، و5 أجهزة ماموجرام، و6 أجهزة DR، و3 أجهزة C-ARM، وجهاز رنين مغناطيسي، موزعة على المنشآت الأكثر احتياجًا.

وفي مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 5 ملايين و601 ألفًا و910 خدمة من خلال 283 مركزًا ووحدة صحية، شملت الاستقبال والعيادات والعلاج الطبيعي والتطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة التي خدمت 816 ألفًا و808 سيدة. كما تم اعتماد 4 وحدات صحية، وتسجيل وحدتين للاعتماد، وتفعيل مبادرة تطوير 40 وحدة ومركز طب أسرة.

أما المبادرات الرئاسية، فقد ساهمت بتقديم 2 مليون و28 ألفًا و589 خدمة لجميع الفئات العمرية.

وأكد الدكتور بلبل استمرار تدريب الكوادر البشرية، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات وفرق التواصل المجتمعي، إلى جانب تعزيز الجولات الرقابية على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الصحية.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

الصحة المنشآت الطبية 2025 وزارة الصحة والسكان الرعاية الأولية موجات فوق صوتية

