أحمد زاهر يوجه رسالة شكر للفنان محمد جمعه لظهوره في "لعبة وقلبت بجد"

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة شكر للفنان محمد جمعة، وذلك بعد ظهوره كضيف شرف فى الحلقة الثالثة من مسلسل «لعبة وقلبت بجد».

ونشر زاهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماع إنستجرام، صور تجمعه بمحمد جمعة، معلقًا: «شكرًا أخويا وحبيبى وصاحبى النجم محمد جمعة على ظهوره كضيف شرف الحلقة 3 من مسلسل لعبة وقلبت بجد، نورتنا وشرفتنا يا جمعة يا عسل».

ورد جمعة على منشور زاهر قائلا: «حبيبى يا زاهر الشرف ليا ومبروك المسلسل ويارب دايما ناجح يا صديق العمر».

يذكر أن مسلسل «لعبة وقلبت بجد» يُعرض يوميًا فى تمام الساعة السابعة مساءً على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.