رئيس محكمة النقض يستقبل وفدًا قضائيًا عراقيًا رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك

كتب محمد عبدالله :

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وفداً عراقياً رفيع المستوى برئاسة اللواء الدكتور محمد سامي مظلوم، رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالعراق.

 جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام،القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وقد صاحب  رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفد رفيع المستوى ضم كل من اللواء الحقوقي عماد عودة لايذ مدير الإشراف والتقييم لمحاكم قوى الأمن الداخلي، اللواء الحقوقي/ كريم عباس موزان خطيم، مديرية الإشراف والتقييم لمحاكم قوى الأمن الداخلي، اللواء الحقوقي/ خالد محسن عبيد مهدي مديرية الإشراف والتقييم لمحاكم قوى الأمن الداخلي ، اللواء دكتور/ محمد غانم يونس أحمد بمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، العقيد الدكتور/ سالم علي محمد علي مدير الشعبة القانونية، العقيد الماجستير/ حارث رسن عبيد زهاوي مديرية الإشراف والتقييم لمحاكم قوى الأمن الداخلي، العقيد/ فلاح عبد المحسن عواد ممثل مديرية التعاون الدولي ، الرائد/ أحمد سلام شكر مطرود مديرية الإشراف والتقييم لمحاكم قوى الأمن الداخلي ، وباحث أقدم/ علاء شاكر مزعل شريف مدير شعبة البحوث والدراسات.

استُهلت الزيارة بجولة تفقدية في مكتبة محكمة النقض التاريخية، حيث اطلع الوفد على نفائس الكتب التراثية والموسوعات القانونية النادرة. 

كما شملت الجولة زيارة المكتب الفني للمحكمة، وكان في استقبالهم القاضي/ محمد هلالي، نائب رئيس محكمة النقض  رئيس المكتب الفني، الذي استعرض دور المكتب في استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام الصادرة، وإصدار النشرات التشريعية السنوية والنوعية.

كما زار الوفد النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث قدم القاضي/ معتز مبروك، نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة، شرحاً وافياً حول دور النيابة في دراسة الطعون وإعداد المذكرات القانونية الخاصة بها. 

واختتمت الجولة بزيارة مركز المعلومات، حيث استعرض القاضي/ عمرو الزهيري، نائب رئيس محكة النقض ، مدير المركز، جهود المحكمة في التحول الرقمي، ومن ذلك رقمنة الأحكام وإتاحتها للقضاة عبر منصات إلكترونية متطورة توفر آليات بحث دقيقة وتيسر العمل القضائي.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية تعبيراً عن عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين المؤسستين القضائيتين في البلدين الشقيقين.

