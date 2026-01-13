قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

أخبار العالم

بدء المرافعات الافتتاحية في محاكمة متهم بقتل زوجته وآخر في فيرجينيا

بدء المرافعات الافتتاحية في محاكمة بريندان بانفيلد المتهم بقتل زوجته ورجل آخر في فيرجينيا
بدء المرافعات الافتتاحية في محاكمة بريندان بانفيلد المتهم بقتل زوجته ورجل آخر في فيرجينيا

انطلقت المرافعات الافتتاحية في محاكمة الأميركي بريندان بانفيلد أمام محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها زوجته كريستين بانفيلد ورجل آخر يُدعى جوزيف رايان داخل منزل العائلة في فبراير 2023.

 ويمثل بانفيلد أمام المحكمة بتهم القتل العمد إضافة إلى تهم أخرى من بينها إساءة معاملة طفل، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن المؤبد في حال إدانته، بينما يصر المتهم على براءته وينفي جميع ما نُسب إليه.

وخلال الجلسة الافتتاحية، عرض الادعاء روايته التي تفيد بوجود مخطط مُسبق جمع بين بانفيلد والمربية البرازيلية جوليانا بيريس ماجالهايس، التي كانت تعمل لدى الأسرة، لقتل الزوجة واستدراج الضحية الثانية إلى المنزل عبر حساب إلكتروني وهمي نُسب إلى الزوجة.

 ووفقاً للنيابة، تم إعداد المشهد لاحقاً ليبدو وكأنه دفاع عن النفس بعد دخول رايان إلى المنزل.

في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع أن الأدلة التي تستند إليها النيابة غير حاسمة، وأن المتهم لم يخطط للجريمة، مشيرة إلى أن الوقائع ستتضح خلال سير المحاكمة والاستماع إلى الشهادات والأدلة الفنية. 

ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستستمع هيئة المحلفين إلى إفادات الشهود وتحليل الأدلة الجنائية والرقمية، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في الولاية خلال الفترة الأخيرة

فيرجينيا محاكمة محكمة بريندان امريكا

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

