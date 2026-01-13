قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
صراع الأبطال بين مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. من يحسم التأهل؟

منتصر الرفاعي

يشهد نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 حضور أربعة منتخبات سبق لها التتويج باللقب وهي مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا، في مشهد يعكس ثراء التاريخ الكروي والقوة التنافسية للبطولة. ويصل مجموع الألقاب التي حققتها هذه المنتخبات إلى 12 لقبا، ما يمنح مواجهات نصف النهائي طابعا تاريخيا ومثيرا للغاية.

يتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 ألقاب (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010) بينما حققت نيجيريا 3 ألقاب (1980 1994، 2013) وحقق كل من المغرب والسنغال لقبا وحيدًا (1976 و2021 على التوالي).

محمد صلاح يشعل سباق الهدافين

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، تألقه اللافت في البطولة، بعدما سجل هدفا حاسما في فوز الفراعنة على كوت ديفوار 3-2 في ربع النهائي بمدينة أغادير رافعا رصيده إلى 4 أهداف.

ويتصدر المغربي إبراهيم دياز قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، يليه كل من فيكتور أوسيمين (نيجيريا) ومحمد صلاح (مصر) برصيد 4 أهداف لكل منهما. 

كما يشارك بقوة في دائرة المنافسة كل من المغربي أيوب الكعبي والنيجيري لوكمان بعدما سجل كل منهما 3 أهداف ما ينبئ بـصراع هجومي محتدم في نصف النهائي.

مساهمات جماعية مصرية تؤكد قوة الأداء

شهدت مواجهة كوت ديفوار تألقا جماعيا للفراعنة حيث افتتح عمر مرموش التسجيل رافعا رصيده إلى هدفين في البطولة بينما أضاف المدافع رامي ربيعة هدفا آخر لينضم إلى قائمة هدافي النسخة الحالية مؤكدًا قوة الأداء الجماعي لمصر وقدرتها على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

إثارة وحسم مرتقب في نصف النهائي

مع تقارب مستوى المنتخبات وتعدد نجوم الهجوم تبدو مواجهات نصف النهائي مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار من يحسم بطاقة العبور إلى النهائي بينما يسعى الخاسرون لتقديم أفضل أداء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

طريق النهائي ومواعيد الحسم الكبير

سيواجه المنتخبان الفائزان من مباراتي نصف النهائي بعضهما البعض في المباراة النهائية المقررة مساء الأحد المقبل على استاد الرباط فيما يخوض المنتخبان الخاسران مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مباريات يُتوقع أن تشهد قوة وإثارة لا تقل عن مستوى نصف النهائي.

منتخب مصر منتخب المغرب منتخب السنغال منتخب نيجيريا كأس أمم إفريقيا

رفرفة العين
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
ريهام عبد الغفور
ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

