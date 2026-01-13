صراع الأبطال بين مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. من يحسم التأهل؟

يشهد نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 حضور أربعة منتخبات سبق لها التتويج باللقب وهي مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا، في مشهد يعكس ثراء التاريخ الكروي والقوة التنافسية للبطولة. ويصل مجموع الألقاب التي حققتها هذه المنتخبات إلى 12 لقبا، ما يمنح مواجهات نصف النهائي طابعا تاريخيا ومثيرا للغاية.

يتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 ألقاب (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010) بينما حققت نيجيريا 3 ألقاب (1980 1994، 2013) وحقق كل من المغرب والسنغال لقبا وحيدًا (1976 و2021 على التوالي).

محمد صلاح يشعل سباق الهدافين

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، تألقه اللافت في البطولة، بعدما سجل هدفا حاسما في فوز الفراعنة على كوت ديفوار 3-2 في ربع النهائي بمدينة أغادير رافعا رصيده إلى 4 أهداف.

ويتصدر المغربي إبراهيم دياز قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، يليه كل من فيكتور أوسيمين (نيجيريا) ومحمد صلاح (مصر) برصيد 4 أهداف لكل منهما.

كما يشارك بقوة في دائرة المنافسة كل من المغربي أيوب الكعبي والنيجيري لوكمان بعدما سجل كل منهما 3 أهداف ما ينبئ بـصراع هجومي محتدم في نصف النهائي.

مساهمات جماعية مصرية تؤكد قوة الأداء

شهدت مواجهة كوت ديفوار تألقا جماعيا للفراعنة حيث افتتح عمر مرموش التسجيل رافعا رصيده إلى هدفين في البطولة بينما أضاف المدافع رامي ربيعة هدفا آخر لينضم إلى قائمة هدافي النسخة الحالية مؤكدًا قوة الأداء الجماعي لمصر وقدرتها على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

إثارة وحسم مرتقب في نصف النهائي

مع تقارب مستوى المنتخبات وتعدد نجوم الهجوم تبدو مواجهات نصف النهائي مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار من يحسم بطاقة العبور إلى النهائي بينما يسعى الخاسرون لتقديم أفضل أداء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

طريق النهائي ومواعيد الحسم الكبير

سيواجه المنتخبان الفائزان من مباراتي نصف النهائي بعضهما البعض في المباراة النهائية المقررة مساء الأحد المقبل على استاد الرباط فيما يخوض المنتخبان الخاسران مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مباريات يُتوقع أن تشهد قوة وإثارة لا تقل عن مستوى نصف النهائي.