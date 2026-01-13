الاتحاد السكندري ينعى آدم ياسر فوزى لاعب الناشئين

نعي مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة اللاعب أدم ياسر فوزى لاعب كرة القدم بقطاع الناشئين بالنادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الاتحاد السكندري " ينعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي ببالغ الحزن والأسى اللاعب أدم ياسر فوزى لاعب كرة القدم بقطاع الناشئين بالنادي الذي رحل إلى جوار ربه اليوم إثر حادث سير راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.