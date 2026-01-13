قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
السجن 7 سنوات للمتهمين بالتعدي على قوة أمنية في الجيزة

رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات للمتهمين بالتعدي على قوة أمنية وحيازة سلاح ناري في الجيزة.


 

وكشف أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، واستنادًا إلى ما أسفر عنه التحقيق من أدلة قطعية، تبين أن المتهم الأول قام علانية بارتداء زي رسمي خاص بأمناء الشرطة دون أن يكون حائزًا على الرتبة أو الصفة التي تخوّله ذلك، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.


 كما ثبت قيام المتهمين من الثاني حتى السادس باستخدام القوة والعنف ضد قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أبو النمرس، والقوة المرافقة لهما، أثناء تأدية مهام وظيفتهم، وذلك من خلال إطلاق أعيرة نارية تجاههم، والتلويح بأسلحة بيضاء بقصد منعهم من أداء واجبهم الوظيفي، وهو ما يشكل اعتداء صارخًا على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأدية عملهم، ولم ينجحوا في تحقيق مرادهم.

كما ثبت من التحقيقات حيازة المتهمين لأسلحة نارية (بندقية خرطوش) وذخائر (عدد من طلقات الخرطوش)، دون ترخيص، تم استخدامها خلال الواقعة، إلى جانب حيازة محدث صوت (مسدس صوت ماركة BLOW) دون تصريح، وسلاح أبيض (معلّاة) أحرزه المتهم الثاني دون مسوّغ قانوني.


 تكون أفعال المتهمين قد شكلت الجنايات والجنح المعاقب عليها وفقًا للمواد 30، 40، 41، 137 مكررًا (1/2)، 155، 159، 215/ثالثًا من قانون العقوبات، والمادتين 101/1، 7/ب، 25 مكررًا/1، 29/1، 20/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبنود والجداول الملحقة به، والمعدّلة بقرار وزير الداخلية رقم 1356 لسنة 2007.

محكمة جنايات قوة أمنية سلاح ناري

