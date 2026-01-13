حسام حسن: السنغال حافظة ملعب ابن بطوطة.. وجاهزون لأي مباراة

قال المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، إن الفراعنة مستعدون لمباراة السنغال وجاهزون لها، مؤكدا وصول الفريقين لنصف النهائي يعني مدي استحقاقية الفريقين لهذا الدور.

وتابع حسن خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي،:" المباراة قوية ونحترم كل المنافسين والفرق بيننا وبين السنغال أنهم اخذو يوم زيادة في التحضير وايضا يلعبون علي ملعب ابن بطوطة كل المباريات وحافظين الملعب أكثر منا.

واكمل :" لاعبي منتخب مصر جاهزون ومستعدون لتقديم مباراة قوية.

https://www.youtube.com/shorts/SAXUNPZpEpM

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تذاع مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر قناة بي إن سبورت ماكس1.

كما تذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب).

وحقق منتخب مصر الفوز امام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الامم الافريقية بنتيجة 3-2.



