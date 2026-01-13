ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل

نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية، يبحث عنها المواطنون، والتي تشهد محافظة الإسكندرية غدا الأربعاء استمرار حالة التقلبات الجوية بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى، التي تضرب سواحل المدينة برياح نشطة وأمطار متفاوتة الشدة.

ورغم حدوث تراجع طفيف في سرعة الرياح ، فإن الطقس لا يزال غير مستقر، مع استمرار فرص سقوط الأمطار وارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 14 يناير 2026 استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

فرص سقوط الأمطار

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

من المتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط على جميع السواحل، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

كما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابا مماثلا، مع سرعة رياح تتراوح بين 50 و60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

نوة الفيضة الكبرى

بدأت نوة الفيضة الكبرى، التي تعد من أشد نوات الشتاء، وتشهد خلالها السواحل الشمالية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة قد تكون رعدية في بعض الأحيان.

وتبدأ نوة الفيضة الكبرى في النصف الأول من شهر يناير من كل عام، وتحديدا في 12 يناير 2026، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام.

وتأتي النوة في صورة رياح جنوبية غربية مصحوبة بأمطار غزيرة جدا وصقيع ورياح باردة، وتضرب السواحل الشمالية وفقا لجدول نوات الشتاء بميناء الإسكندرية.

وسميت بهذا الاسم نتيجة ارتفاع الأمواج بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث يصل البحر إلى حالة فيضان وتتجاوز الأمواج حواجز الطرق الساحلية.

نوات الشتاء 2026

نوة الفيضة الكبرى: 12 يناير 2026 لمدة 6 أيام

نوة الغطاس: 19 يناير 2026 لمدة 3 أيام، ممطرة ورياح غربية

نوة الكرم: 28 يناير 2026 لمدة 7 أيام، غزيرة الأمطار ورياح غربية

نوة الشمس الصغرى: 18 فبراير 2026 لمدة 3 أيام

نوة السلوم: 2 مارس 2026 لمدة يومين، ممطرة أحيانا ورياح جنوبية غربية

نوة الحسوم: 9 مارس 2026 لمدة 7 أيام، غالبا ممطرة ورياح جنوبية غربية

نوة الشمس الكبرى: 18 مارس 2026 لمدة يومين، غالبا ممطرة ورياح شرقية

نوة عوة برد العجوزة: 24 مارس 2026

رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية

وفي سياق متصل، رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وضمان استمرار حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

ودفعت الشركة بنحو 150 سيارة ومعدة موزعة على مستوى المحافظة وفقا لكثافات الأمطار، مع استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات خلال فترة النوة.