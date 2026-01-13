«الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى».. رواية جديدة لمحمد البُرمي عن دار الشروق

صدر حديثًا عن دار الشروق، رواية جديدة بعنوان «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى» للكاتب الصحفي محمد البٌرمي.



تعد «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي» العمل الروائي الأول لـ «البُرمي» الذي سبق وصدرت له مجموعتين قصصيتين بعنوان «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» و«يجذب المعادن ويحب الكلاب»، بالإضافة لكتاب في أدب كرة القدم بعنوان «كل شئ أو لا شئ عن الكرة وأحلام غرف الملابس».



في «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي» ، لا يوجد أبيض وأسود.. فقط مناطق رمادية، وقرارات قاسية، ولعبة كبرى البقاء فيها للأذكى، وليس للأشرف، حيث تدور أحداث الرواية في عالم الصحافة والسياسة وأضواء القاهرة الليلية، حينما يظن بطلنا أنه يمسك بخيوط اللعبة.. يعرف متى يصمت، متى يناور، وكيف يخرج من الأزمات كالشعرة من العجين. حياته تسير وفق خطة محكمة للوصول إلى القمة، بعيداً عن «الحمقى» الذين ينتظرون النياشين، لكن مكالمة هاتفية واحدة في منتصف الليل كانت كفيلة ببعثرة أوراق الرقعة تماماً. اختفاء مفاجئ لـ "شيرين" بعد ليلة قضاها معها يضعه أمام احتمالين: إما أن يخسر كل شيء في فضيحة مدوية، أو أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء لينجو بنفسه، وبينما يبحث عن مخرج، تظهر «رباب»، سائقة ليلية تقوده عبر شوارع المدينة الخلفية، لتكشف له وجهاً آخر للحياة.. ولنفسه.



يشار هنا أن محمد البُرمي، صحفي وروائي وقاص مصري، حصد جائزة ساويرس الثقافية عام 2022، عن مجموعته القصصية «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق»، ووصلت مجموعته الثانية «يجذب المعادن ويحب الكلاب» عام 2023، إلى القائمة القصيرة للجائزة ذاتها، وصدر له كتاب «كل شيء أو لا شيء _ عن الكرة وأحلام غرف الملابس».



كما يعد «البُرمي» خبيرًا في الإعلام الرقمي، وعمل في عدد من المؤسسات الدولية أبرزها منتج كبير في قناة الغد العربي، كما عمل مديرًا لتحرير موقع «المصري اليوم»، ومدير تحرير صحيفة «عاجل» السعودية، ومدربًا للصحافة الرقمية بنقابة الصحفيين، إلى جانب تجربته في صحيفة «الرؤية» بسلطنة عمان، ومن المقرر أن تشارك روايته «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي» في معرض القاهرة للكتاب 2026، المقام خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.