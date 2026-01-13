مجدي يوسف: فرنسا تتزعم البرلمان الأوروبي في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

أكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن البرلمان الاوروبي تحرك بشكل قوي لتصنيف الاخوان جماعة ارهابية، مضيفا أن اكثر من 200 نائب في البرلمان الاوروبي يتحركون بشكل قوي لتصنيف الاخوان إرهابية.

وأضاف مجدي يوسف مراسل صدى البلد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن المؤسسات البرلمانية في اوروبا لديها كل الدلائل على ارهاب جماعة الاخوان، متابعا أن فرنسا تتزعم البرلمان الاوروبي في تصنيف الاخوان كجماعة ارهابية.

وتابع مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن خلال شهور سيناقش البرلمان الاوروبي تصنيف الاخوان كجماعة ارهابية، مشيرا إلى أن مشروع الإخوان في أوروبا سينهار إذا تصدى لهم البرلمان الاوروبي.