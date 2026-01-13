ضياء رشوان: القرار الأمريكي يعني انعدام الحديث عن الإخوان كبديل سياسي في أي مكان عربيًا

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على تصنيف الولايات المتحدة الامريكية لجماعة الإخوان كجماعة وتنظيمات إرهابية.

وقال رشوان في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" قبل القرار الامريكي الأخير أمريكا كانت تعتبر الإخوان هم البديل لنظم الحكم في المنطقة العربية ".

وتابع"القرار الامريكي يعني انه لا يمكن الحديث عن الإخوان كبديل سياسي في أي مكان في المنطقة العربية".

واكمل" الإخوان خارج الشرعية السياسية الأمريكية الدولية وتأثير ودلالات هذا القرار الامريكي ضخم للغاية ".

ولفت ضياء رشوان :"هناك تعاون وثيق بين أوروبا وأمريكا في ملف مواجهة الإرهاب ومواقفهم متطابقة ومن الأرجح أن تتجه أوروبا لحذو حذو أمريكا فيما يتعلق بتصنيف الإخوان جماعة وتنظيم إرهابي ".



وتابع ضياء رشوان :" من المتوقع أن تبدأ فرنسا في الاعتراف بجماعة الإخوان جماعة إرهابية، أما بريطانيا وضعها معقد للغاية لانها تضم وتؤوي عدد ضخم من عناصر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ".