بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحويل "دندرة" إلى نموذج رائد للسياحة الريفية المستدامة.. ما القصة؟

اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً مع وفد الشركة المعنية بملف السياحة الريفية بقرية دندرة، لبحث آليات تطوير نموذج متكامل للسياحة الريفية المستدامة، يحقق عائدا اقتصاديا مباشرا لأهالى القرية، ويحافظ فى الوقت ذاته على الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ووفد الشركة، حيث تناول مناقشة عدد من المشروعات المجتمعية المقترحة، من بينها تأسيس تعاونيات محلية لتنظيم الزيارات الزراعية المصحوبة بمرشدين، وتقديم تجارب ركوب الخيل، وتسويق المنتجات المحلية مثل الحبال وسلال الخوص، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة المجتمع.

كما استعرض اللقاء، آليات إدارة حركة الزائرين من خلال تدريب أفراد من أبناء القرية للعمل كحراس للتراث ومنظمين للزيارات، بما يضمن حماية المواقع والحفاظ على الطابع المحلي، إلى جانب تطوير منظومة الإقامة والمأكولات التقليدية عبر إنشاء بيوت ضيافة منظمة ومطاعم تعتمد على المنتجات الزراعية الطازجة.

وتناول الاجتماع، برامج تدريب وتأهيل الكوادر السياحية، خاصة المرشدين في مجالات علم الفلك الأثري وفنون السرد القصصي، والعاملين في أنشطة ركوب الخيل وفق معايير السلامة المهنية، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة وذات جودة.

وأوضح محافظ قنا، بأن قرية دندرة تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية متميزة تؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا للسياحة الريفية على مستوى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي أولوية للمشروعات القائمة على إشراك المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، وربط السياحة بالزراعة والحرف التراثية بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف عبدالحليم، بأن رؤية المحافظة تستهدف تقديم دندرة كوجهة سياحية متكاملة ترتبط بمعبد دندرة والبيئة الزراعية المحيطة والتراث المحلي، بما يعزز من مكانة قنا السياحية ويدعم تنويع المنتج السياحي بعيدًا عن الأنماط التقليدية.

كما ناقش اللقاء سبل دعم البنية التحتية وتيسير الوصول إلى القرية، من خلال تطوير الطرق، ووضع لوحات إرشادية واضحة، وإنشاء مناطق مشاة هادئة على ضفاف النيل داخل القرية، فضلًا عن دراسة إطلاق خدمة نقل سياحي مخصصة تربط بين القرية ومعبد دندرة، وتطبيق تذكرة موحدة لزيارة المواقع المرتبطة بالمعبد.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية بناء هوية وعلامة تجارية سياحية متكاملة لقرية دندرة، تتسق مع الهوية البصرية لمحافظة قنا، إلى جانب إعداد استراتيجية موحدة للتسويق السياحي تشمل تطوير الحزم السياحية وخطط الترويج على المستويين المحلي والدولى.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه محافظة قنا، مشيرين إلى أن المشروع يستهدف تقديم تجربة سياحية أصيلة تنطلق من الإنسان والمكان، وتعتمد على توظيف التراث الزراعي والحرفي في أنشطة تفاعلية جاذبة، مع إشراك المجتمع المحلي في جميع مراحل التنفيذ والتركيز على التدريب وبناء القدرات لضمان استدامة المشروع.



قنا نموذج متكامل للسياحة الريفية السياحة الريفية الهوية الثقافية قرية دندرة المنتجات الزراعية السلامة المهنية معبد دندرة

