مباحث منفلوط تواصل جهودها لكشف غموض العثور على جثمان طفلة

يكثف ضباط وحدة مباحث منفلوط بمحافظة أسيوط جهودهم لكشف غموض العثور على جثمان طفلة ملقاة داخل المقابر بقرية بني شقير، وذلك عقب تغيبها عن منزل أسرتها لمدة أسبوع في ظروف غامضة.

العثور على جثمان وسط المقابر



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد عثور الاهالي جثمان طفلة داخل المقابر بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط الشرطة والمباحث، يرافقهم سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين أن الجثمان للطفلة جنى أشرف، تبلغ من العمر 7 أعوام، والمبلغ بتغيبها عن منزلها منذ أسبوع.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وامر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالمديرية وإشراف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط لكشف ملابسات الواقعة.