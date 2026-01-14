برلمانية: تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم المصالح المصرية على رأس أولوياتي

أعلنت النائبة سچى عمرو هندي انضمامها إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لعام ٢٠٢٦، في إطار دورها البرلماني واختيارها العمل داخل إحدى اللجان النوعية ذات التأثير المباشر على مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأكدت النائبة في بيان لها أن اختيارها لجنة العلاقات الخارجية يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم السياسة الخارجية المصرية وتعزيز أدوات الدبلوماسية البرلمانية، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون مع برلمانات ودول العالم، ويدعم المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية في مختلف الملفات الإقليمية والدولية.

وأوضحت النائبة سچى عمرو هندي أن أولوياتها داخل اللجنة ترتكز على العمل البرلماني الذي يواكب التحديات الراهنة في الإقليم، خاصة القضايا المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي، إلى جانب دعم التحركات البرلمانية التي تسهم في حماية المصالح المصرية وتعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية.

كما أشارت إلى اهتمامها بتعزيز دور العلاقات الخارجية في خدمة الملفات الاقتصادية والتنموية، من خلال دعم الاتفاقيات الدولية التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون، وتسهم في تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، والتعليم، والصحة، وتمكين الشباب، بما ينعكس إيجابًا على الداخل المصري.

وأكدت النائبة كذلك أن من بين أولوياتها العمل على إبراز الصورة الحقيقية للدولة المصرية في الخارج، ودعم جهود التواصل البرلماني التي تعكس حجم ما تحقق من إنجازات، والتصدي لأي محاولات لتشويه أو نقل صورة غير دقيقة عن الأوضاع في مصر، وذلك عبر خطاب برلماني متزن ومسؤول.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على التزامها بالعمل الجاد داخل لجنة العلاقات الخارجية، بما يواكب توجهات الدولة المصرية، ويعزز دور البرلمان كشريك أساسي في دعم السياسة الخارجية، وبما يليق بثقة المواطنين ومكانة مصر إقليميًا ودوليًا.