عبد المنعم سعيد: حرب إسرائيل وإيران امتداد لـ7 أكتوبر وتورط واشنطن جيوستراتيجي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الحرب الإسرائيلية الإيرانية الحالية تعود جذورها إلى ما جرى في 7 أكتوبر 2023، معتبرًا أن تلك الأحداث شكّلت نقطة الانطلاق لسلسلة من التطورات التي قادت إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

أكد "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الحروب في مجملها ذات نتائج سلبية، مشيرًا إلى أن المنطقة لا تزال تعيش أجواء ساخنة ومعقدة، في ظل استمرار العمليات واتساعها جغرافيًا.

أضاف أن الجهود التي بذلتها مصر منذ اندلاع الأزمة قامت على ضرورة الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، والسعي الدائم نحو حلول سياسية، في ظل إدراك لحساسية وتشابك المشهد الإقليمي.

أوضح أن ما يجري لم يعد محصورًا بين إسرائيل وإيران فقط، بل يمتد تأثيره إلى بؤر توتر أخرى، مرجحًا أن تكون كل من روسيا والصين قد تحركتا لدعم طهران، في إطار حسابات التوازنات الدولية الكبرى.

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، رأى أن هناك احتمالًا لتوريط الولايات المتحدة في حرب استنزاف، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يملك القدرة على الدفع نحو وقف إطلاق النار، لكن أي انخراط مباشر قد يتحول هذه المرة إلى تورط جيوستراتيجي واسع، نظرًا لطبيعة إدارة الحرب وتعقيداتها.