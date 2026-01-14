ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. الأوقاف تطلق حملة توعية لمكافحة الغش ونشر القيم الأخلاقية

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، حملة توعية شاملة تهدف إلى توضيح خطورة الغش في الامتحانات والحياة العملية، وتعزيز قيم الصدق والنزاهة بين الطلاب والمجتمع بشكل عام.

وأكدت الوزارة في منشور رسمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الغش ليس مجرد وسيلة لتسهيل النجاح، بل يمثل بوابة للهزيمة أمام النفس، ويقوض الثقة بالنفس أمام كل مرآة يرى فيها الفرد ذاته، مشددة على أن الغش يهدم القيم الأخلاقية من الداخل قبل أي نتائج ظاهرية للنجاح.

وشددت الوزارة على أن الغش لا يعكس ضعفًا في القدرات أو الفهم، بل يشير إلى حاجة الفرد لإعادة اكتشاف معنى التعلم وأهمية التجربة التعليمية نفسها. وأوضحت أن التعليم ليس عذابًا، والامتحان ليس خصومة، وأن الجهات المسؤولة عن منع الغش تهدف لحماية الطلاب من فقدان أدوات النجاح الحقيقية في الحياة، والحفاظ على سلامة الجهد والمكاسب المشروعة.

وأضافت الوزارة أن الغش لا يمثل تيسيرًا أو رحمة، بل سقوطًا أخلاقيًا في حق النفس والأسرة والزملاء والوطن، وأن كل نجاح يتحقق بالغش يظل مصحوبًا بشبهة عدم البركة، حتى لو بدا ظاهريًا أنه نجاح. كما ذكرت الوزارة قوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: ٨٥]، مؤكدة أن الغش نوع من البخس للحق والعدل وللجهد الحقيقي المبذول.

وختامًا، دعت وزارة الأوقاف الطلاب والمجتمع إلى مواجهة الامتحانات بالصدق، وترك بصمة شريفة، والحفاظ على بركة العلم واحترام النفس، مع التضرع إلى الله عز وجل لتطهير القلوب من الخيانة والغش، ومنح الفهم والنجاح المشروع الذي يرضيه سبحانه وتعالى.