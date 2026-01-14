قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلسطين ترحب بجهود مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة
السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحت تهديد السلاح.. القبض على المتهمين بالسطو على مركز علاج طبيعى في المرج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (مديرة مركز علاج طبيعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) بقيام (4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء) بالدخول للمركز المُشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أمبابة بالجيزة) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش فرد خرطوش – 3 أسلحة بيضاء) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية مركز علاج طبيعى تهديد السلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ستانلي أوجو

نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

ترشيحاتنا

النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،

رئيس صناعة النواب: خطتنا قائمة على العمل الميداني والاستماع للمصنعين

إيران وإسرائيل

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل سعت لجر واشنطن لخوض حروب بالنيابة

جرينلاند

حكومة جرينلاند: سيكون هناك وجود عسكري للقوات المسلحة الدنماركية في الجزيرة

بالصور

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد