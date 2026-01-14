تحت تهديد السلاح.. القبض على المتهمين بالسطو على مركز علاج طبيعى في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (مديرة مركز علاج طبيعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) بقيام (4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء) بالدخول للمركز المُشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أمبابة بالجيزة) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش فرد خرطوش – 3 أسلحة بيضاء) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





