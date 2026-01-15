للسيارات قيمة كبيرة وبالتالي يجب الحفاظ عليها من أجل زيادة عمرها، ويجب الاهتمام بالصيانة الدورية، والحافظ على نظافتها الخارجية والداخلية، وابتعد عن القيادة القاسية والتسارع المفاجئ .

نصائح للحفاظ على قيمة السيارة وزيادة عمرها

وبالاضافة إلى أنه يجب استخدام وقود وزيوت ذات جودة، وقم بفحص الأجزاء الحيوية من ضمنها، البطارية ونظام التبريد وتنظيف الأطراف وحماية المقاعد لضمان مظهر أفضل ومن أجل الحفاظ علي قيمتها .

- نصائح للحفاظ على قيمة السيارة وزيادة عمرها :

تغيير الزيت والفلاتر

التزم بجدول تغيير الزيت بانتظام واستبدل فلاتر الهواء والزيت لتحسين أداء المحرك والحفاظ على سلامته.

فحص السوائل

تأكد من مستويات سائل الفرامل والتبريد، أو استبدال سائل التبريد حسب توصيات الشركة المصنعة.

الحفاظ علي الإطارات

حافظ على ضغط الإطارات المناسب، وقم بتدويرها بانتظام لضمان تآكل متساوي .

الفرامل والمكابح

يجب فحص الفرامل والمكابح بانتظام للتأكد من سلامتها وقوتها.

الغسيل المنتظم

اغسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ والأملاح التي قد تضر بالطلاء وتسبب الصدأ، خاصة من الأسفل.

حماية الطلاء

استخدم طلاء حماية لتكوين طبقة واقية ضد الخدوش والعوامل الجوية و قم بتلميع الطلاء للحفاظ على لمعانه.

تجنب المواقف السيئة

لا تترك السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من أسلاك الكهرباء.

تنظيف شامل

نظف السجاد والمقاعد والأسطح البلاستيكية بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية .

القيادة بهدوء

تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية لتقليل الضغط على المحرك والمكابح.

تجنب الزحام

قدر الإمكان حاول استخدام طرق تقلل من التوقف والانطلاق المتكرر.

تسخين المحرك

اترك المحرك يعمل لدقائق قليلة قبل الانطلاق في الطقس البارد للسماح للزيت بالانتشار وتوزيع الحرارة.

فحص البطارية

حافظ على أطراف البطارية نظيفة وثبتها بإحكام، وقم بتنظيفها .