موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
نصائح للحفاظ على قيمة السيارة وزيادة عمرها

إبراهيم القادري

للسيارات قيمة كبيرة وبالتالي يجب الحفاظ عليها من أجل زيادة عمرها، ويجب الاهتمام بالصيانة الدورية، والحافظ على نظافتها الخارجية والداخلية، وابتعد عن القيادة القاسية والتسارع المفاجئ .

وبالاضافة إلى أنه يجب استخدام وقود وزيوت ذات جودة، وقم بفحص الأجزاء الحيوية من ضمنها، البطارية ونظام التبريد وتنظيف الأطراف وحماية المقاعد لضمان مظهر أفضل ومن أجل الحفاظ علي قيمتها .

- نصائح للحفاظ على قيمة السيارة وزيادة عمرها :

تغيير الزيت والفلاتر

التزم بجدول تغيير الزيت بانتظام واستبدل فلاتر الهواء والزيت لتحسين أداء المحرك والحفاظ على سلامته.

فحص السوائل

تأكد من مستويات سائل الفرامل والتبريد، أو استبدال سائل التبريد حسب توصيات الشركة المصنعة.

الحفاظ علي الإطارات

حافظ على ضغط الإطارات المناسب، وقم بتدويرها بانتظام لضمان تآكل متساوي .

الفرامل والمكابح

يجب فحص الفرامل والمكابح بانتظام للتأكد من سلامتها وقوتها.

الغسيل المنتظم

اغسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ والأملاح التي قد تضر بالطلاء وتسبب الصدأ، خاصة من الأسفل.

حماية الطلاء

استخدم طلاء حماية لتكوين طبقة واقية ضد الخدوش والعوامل الجوية و قم بتلميع الطلاء للحفاظ على لمعانه.

تجنب المواقف السيئة

لا تترك السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من أسلاك الكهرباء.

تنظيف شامل

نظف السجاد والمقاعد والأسطح البلاستيكية بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية .

القيادة بهدوء

تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية لتقليل الضغط على المحرك والمكابح.

تجنب الزحام

قدر الإمكان حاول استخدام طرق تقلل من التوقف والانطلاق المتكرر.

تسخين المحرك

اترك المحرك يعمل لدقائق قليلة قبل الانطلاق في الطقس البارد للسماح للزيت بالانتشار وتوزيع الحرارة.

فحص البطارية

حافظ على أطراف البطارية نظيفة وثبتها بإحكام، وقم بتنظيفها .

