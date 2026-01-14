منظمة أمريكية تقدم للبيت الأبيض خريطة تستهدف 50 موقعا عسكريا إيرانيا

قدمت المنظمة غير الحكومية الأمريكية "معا ضد إيران النووية" خريطة تحتوي على 50 هدفا عسكريا مزعوما لإيران، إلى البيت الأبيض، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن المنظمة غير الربحية، التي تتخذ من واشنطن مقرا، قولها إنها "قامت بتجميع ملف يحتوي على 50 هدفا وسلمته لممثلي البيت الأبيض صباح يوم الاثنين".

ويزعم الملف، وفقا لـ"ديلي ميل"، الكشف عن "الإحداثيات الدقيقة" لمقر فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، إلى جانب أربعة فروع من المقر الرئيسي التي تشرف على مناطق مختلفة من العاصمة طهران.

وبحسب الصحيفة فإن الملف لا يقتصر على مراكز القيادة الرئيسية، بل يتضمن أيضا معلومات عن بنية تحتية "مخفية" في أنحاء طهران، تعمل كشبكة قيادية رئيسية تنسق بين "الاستخبارات وأنشطة الشرطة والعمليات النفسية". كما تشمل القائمة المزعومة 23 قاعدة إقليمية لقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري، موزعة على 22 منطقة بلدية في طهران.