مصادر أمريكية: حاملة الطائرات روزفلت دخلت البحر الأحمر

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين القول بأن الجيش الأمريكي لديه 3 مدمرات مزودة بالصواريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: حاملة الطائرات روزفلت دخلت مؤخرا البحر الأحمر.

وأضافت نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاجون القول: لدينا غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ في منطقة الشرق الأوسط.



وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة: البنتاجون قدم لترامب خيارات لأهداف بإيران تشمل برنامجها النووي ومواقع الصواريخ.

وختمت الصحيفة: الخيارات في إيران تشمل هجوما إلكترونيا وضرب جهاز الأمن الداخلي وخيارات الهجوم الإلكتروني وضرب جهاز الأمن الإيراني أكثر ترجيحا من غيرها.