جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فرانس برس: السعودية ترفض استخدام أراضيها في أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت الوكالة الفرنسية، فرانس برس اليوم الأربعاء بأن السلطات السعودية أبلغت إيران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري أمريكي محتمل ضدها، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة.

وقال مصدر مقرّب من الجيش السعودي للوكالة الفرنسية إنّ “السعودية أبلغت طهران مباشرة أنها لن تكون جزءا من أي عمل عسكري محتمل ضدها. أراضينا وأجواؤنا لن تستخدم في ذلك”.

وأكد مصدر ثان مقرّب من الحكومة لفرانس برس نقل تلك الرسالة إلى طهران.

و من جانبه، نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحذيرا عبر منصة "إكس" من استمرار ما وصفه بالمحاولات الإسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران.


 

وقال الوزير في منشوره: "إسرائيل حاولت دائما جر أمريكا إلى حرب بالنيابة عنها. لكن هذه المرة، وبشكل مدهش، تقول الجزء المخفي من كلامها بصوت عال".

وأضاف، في إشارة إلى الاضطرابات الداخلية السابقة: "الآن وقد غرقت شوارعنا بالدماء، تعلن إسرائيل بصراحة وبفخر أنها زودت المحتجين بأسلحة نارية وأن هذا هو سبب سقوط مئات القتلى".

وختم منشوره بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "يجب أن يعرف الرئيس ترامب الآن أين يتوجه لوقف إراقة الدماء".

السلطات السعودية إيران مجالها الجوي عمل عسكري أمريكي الجيش السعودي

