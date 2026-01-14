ضبط المتهمين بإجبار قائد سيارة على التوقف والتعدى عليه بالضرب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدي سيارتين "فان" بمطاردة آخر وإجباره على التوقف والتعدى عليه بالضرب وتعطيل الحركة المرورية بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (سائقان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حال مشاركتهما بحفل زفاف أحد أصدقائهما، وتعديهما على أحد الأشخاص بالسب والضرب لقيامه بتصويرهما لإجباره على حذف مقطع الفيديو الذى قام بتصويره.

تم التحفظ على المركبتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما، وتولت النيابة العامة التحقيق .





