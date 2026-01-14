قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
حوادث

ضبط المتهمين بإجبار قائد سيارة على التوقف والتعدى عليه بالضرب في القاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدي سيارتين "فان" بمطاردة آخر وإجباره على التوقف والتعدى عليه بالضرب وتعطيل الحركة المرورية بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (سائقان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حال مشاركتهما بحفل زفاف أحد أصدقائهما، وتعديهما على أحد الأشخاص بالسب والضرب لقيامه بتصويرهما لإجباره على حذف مقطع الفيديو الذى قام بتصويره.

 تم التحفظ على المركبتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما، وتولت النيابة العامة التحقيق .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارتين

