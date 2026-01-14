6 سيدات و4 رجال بينهم أجانب.. تفاصيل سقوط شبكة المتعة الحرام في النادي الصحي

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في سقوط "شبكة المتعة الحرام" التي تتزعمها سيدة داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد.

وقررت النيابة حجز 10 متهمين بينهم 5 سيدات و 3 رجال أجانب 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب، وتم التحفظ على هواتف المتهمين لفحص ما بها من محتوى ومحادثات بين المتهمة الرئيسية وراغبي المتعة الحرام من عملاء النادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 5 سيدات ، 4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول" وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.