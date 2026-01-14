قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
حوادث

6 سيدات و4 رجال بينهم أجانب.. تفاصيل سقوط شبكة المتعة الحرام في النادي الصحي

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في سقوط "شبكة المتعة الحرام" التي تتزعمها سيدة داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد. 

وقررت النيابة حجز 10 متهمين بينهم 5 سيدات و 3 رجال أجانب 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب، وتم التحفظ على هواتف المتهمين لفحص ما بها من محتوى ومحادثات بين المتهمة الرئيسية وراغبي المتعة الحرام من عملاء النادي. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 5 سيدات ، 4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول" وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الشيخ زايد النيابة العامة سقوط شبكة الحرام شبكة الحرام

