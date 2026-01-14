السيطرة على حريق داخل مخزن فراشة في مدينة العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن للفراشة بمنطقة جمعية عساكر بمدينة العبور في القليوبية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق بمخزن في العبور

كان اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فراشة بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، كما جرى فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، وتواصل القوات حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.