احتفال مديرية أوقاف دمياط بذكرى الإسراء والمعراج

احتفلت مديرية أوقاف دمياط مساء اليوم الأربعاء بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك في المسجد الجديد بميدان عمر أفندي بمدينة دمياط، وسط حضور رسمي وتنفيذي وأمني رفيع المستوى.

وجاء الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبمشاركة قيادات محافظة دمياط.

وشهد الاحتفال حضور كلٍّ من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد بدوي نائبًا عن مدير أمن دمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتضمن الاحتفال تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد السيد عبد الكريم الغيطاني، واختُتم الاحتفال بابتهالات وتواشيح دينية أداها المبتهل الشيخ أحمد أبو المجد، في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والخشوع.

وقدّم الاحتفال الشيخ محمد عبد اللطيف أبو الأسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط، فيما ألقى الدكتور هاني عنتر السباعي مدير مديرية أوقاف دمياط كلمة تناول خلالها معجزة الإسراء والمعراج وما تحمله من دلالات إيمانية وتربوية عميقة، مؤكدًا دورها في ترسيخ القيم الصحيحة وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرارها في تنظيم الفعاليات الدينية الكبرى، إحياءً للمناسبات الإسلامية، ونشرًا للفكر الوسطي المستنير، وتعزيزًا لقيم الانتماء والوعي المجتمعي.