اختلف معاها على الأجرة.. سائق توك توك يصدم فتاة أجنبية عمدا بالزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" عمداً محدثاً إصابتها بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بتضررها من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بها عمداً بالمركبة قيادته عقب توصيلها لخلافات حول الأجرة وإصابتها بكدمات.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق "توك توك" – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب وتم التحفظ على الدراجة النارية "توك توك" وإتخاذ الإجراءات القانونية.