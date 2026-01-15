رئيس جامعة قنا يفتتح قسم طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفى الجامعى.. جناح عمليات متكامل ووحدة فحوصات متخصصة..خدمات طبية وفقًا لأحدث المعايير

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، قسم طب وجراحة العيون الجديد بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد حسن الدغيمى، رئيس قسم طب وجراحة العيون، إلى جانب عدد من القيادات الطبية بجامعات الأزهر وأسيوط والأقصر، وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بقسم طب وجراحة العيون.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بافتتاح هذا القسم والذى يمثل إضافة واضحة تهدف إلى تقديم الخدمة لأبناء المحافظة والمترددين على المستشفى، لافتاً إلى أن افتتاح القسم الجديد يأتي ضمن خطة الجامعة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمستشفى الجامعي، ودعمها بأقسام متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متميزة، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

كما استمع رئيس جامعة قنا، إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد الدغيمي حول إمكانيات وتجهيزات قسم طب وجراحة العيون الجديد، وما يضمه من وحدات طبية متطورة تسهم في رفع كفاءة التشخيص والعلاج، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب كلية الطب والأطباء المقيمين.

وأضاف عكاوى، يضم قسم طب وجراحة العيون الجديد عدد 2 عيادة خارجية مجهزة لاستقبال المرضى، بالإضافة إلى جناح عمليات متكامل، ووحدة فحوصات متخصصة، بما يتيح تقديم خدمات طبية دقيقة وفقًا لأحدث المعايير المعتمدة في مجال طب وجراحة العيون.

فيما أشاد الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، بالدعم المتواصل من إدارة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن القسم الجديد يمثل إضافة مهمة للمنظومة الطبية والتعليمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي محافظة قنا.