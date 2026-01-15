قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس جامعة قنا يفتتح قسم طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفى الجامعى.. جناح عمليات متكامل ووحدة فحوصات متخصصة..خدمات طبية وفقًا لأحدث المعايير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، قسم طب وجراحة العيون الجديد بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد حسن الدغيمى، رئيس قسم طب وجراحة العيون، إلى جانب عدد من القيادات الطبية بجامعات الأزهر وأسيوط والأقصر، وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بقسم طب وجراحة العيون.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بافتتاح هذا القسم والذى يمثل إضافة واضحة تهدف إلى تقديم الخدمة لأبناء المحافظة والمترددين على المستشفى، لافتاً إلى أن افتتاح القسم الجديد يأتي ضمن خطة الجامعة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمستشفى الجامعي، ودعمها بأقسام متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متميزة، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

كما استمع رئيس جامعة قنا، إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد الدغيمي حول إمكانيات وتجهيزات قسم طب وجراحة العيون الجديد، وما يضمه من وحدات طبية متطورة تسهم في رفع كفاءة التشخيص والعلاج، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب كلية الطب والأطباء المقيمين.

وأضاف عكاوى، يضم قسم طب وجراحة العيون الجديد عدد 2 عيادة خارجية مجهزة لاستقبال المرضى، بالإضافة إلى جناح عمليات متكامل، ووحدة فحوصات متخصصة، بما يتيح تقديم خدمات طبية دقيقة وفقًا لأحدث المعايير المعتمدة في مجال طب وجراحة العيون.

فيما أشاد الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، بالدعم المتواصل من إدارة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن القسم الجديد يمثل إضافة مهمة للمنظومة الطبية والتعليمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي محافظة قنا.

قنا اخبار قنا طب قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

العليمي

اليمن .. مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرارا بإسقاط عضوية فرج البحسني

أرشيفية

كيف تطورت العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ مارس 2024؟

الجيش الروسي

روسيا تعتبر لندن طرفًا بالصراع الأوكراني في هذه الحالة

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد