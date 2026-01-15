لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة التجمع القاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) ، طرف ثان (3 أشخاص) ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بسبب مشادة كلامية حول لهو أطفال الطرف الأول أمام محل مملوك لأحد الأشخاص من الطرف الثانى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (5 قطع أسلحة بيضاء "الظاهرة بمقطع الفيديو") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

