سقوط لصوص سرقة أغطية الصرف الصحى بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة أغطية الصرف الصحى بقنا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) ، وبحوزتهم (4 أغطية صرف صحى – مركبتى "تروسيكل بدون لوحات معدنية" – عتلة حديدية مستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية الصرف الصحى.

تم التحفظ على مركبتى “التروسيكل”، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.



