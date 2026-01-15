ناقد رياضي: حالة صمت وذهول سيطرت على معسكر المنتخب بعد المباراة

قال الناقد الرياضي محمد مهدي، إنّ خسارة المنتخب المصري أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية شكّلت صدمة كبيرة للاعبين والجهاز الفني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الجميع لم يكن يتوقع الخسارة بهذا الشكل أو بهذا الأداء.

وأوضح أن الأداء داخل الملعب كان سيئًا للغاية، لدرجة أن اللاعبين لم يستوعبوا نتيجة المباراة حتى بعد مغادرتهم أرضية الملعب.

وتابع أن الفوز السابق على منتخب كوت ديفوار رفع سقف طموحات اللاعبين بشكل كبير، حيث دخل اللاعبون مباراة السنغال وهم على قناعة كاملة بإمكانية تكرار السيناريو نفسه والتأهل إلى المباراة النهائية.

سهولة العبور إلى النهائي

وأشار إلى أن بعض اللاعبين كانوا يتحدثون في الجلسات المغلقة عن سهولة العبور إلى النهائي، وهو ما جعل الهزيمة تمثل صدمة قاسية للجميع.

ولفت محمد مهدي إلى أن حالة من الصمت والصدمة سيطرت على معسكر المنتخب بعد المباراة، موضحًا أن محمد صلاح غادر إلى الفندق عقب اللقاء مباشرة دون التحدث إلى أي لاعب أو فرد من الجهاز الفني حتى صباح اليوم التالي.

تناول الإفطار في صمت

وأكد أن اللاعبين نزلوا لتناول الإفطار في صمت، حيث كان كل لاعب منعزلًا في غرفته، في مشهد يعكس حجم الإحباط الذي أصاب الفريق بالكامل.