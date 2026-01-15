قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
"حسب الله" يكشف أبرز التحديات أمام مجلس النواب الجديد

قال الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي ومتحدث مجلس النواب السابق، إن أخطر مشكلة قد تواجه البرلمان في دور الانعقاد الأول تتمثل في تعامل المجلس مع الظروف الاستثنائية التي ولد فيها، مضيفًا أن المجلس الحالي جاء في مرحلة مضطربة تحيط بها تحديات داخلية وإقليمية واقتصادية.

وأوضح حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أكبر عقبة أمام النواب الجدد ليست في التركيبة أو الأسماء، بل في قدرتهم على الانخراط في العمل التشريعي والرقابي تحت ضغط الاستحقاقات الكبرى والتحديات الاستثنائية.

وأشار إلى أن الانتخابات شهدت مراحل معقدة وتدخلات الرقابة القضائية، حيث قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بممارسة صلاحياتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يعكس حرص الدولة على أن تعبر النتائج عن إرادة المواطنين. 


وأضاف حسب الله أن بعض المرشحين واجهوا إعادة فرز الأصوات أو إجراءات قانونية أدت إلى تغييرات في النتائج الأولية، وهو ما ساهم في تكوين مجلس برلماني قادر على مواجهة التحديات، رغم صعوبة المرحلة.

وأكد المتحدث السابق أن حلف اليمين شهد ارتباكًا طبيعيًا بين بعض النواب الشباب والشابات، لكنه دعا المصريين إلى التأني وعدم الحكم المبكر على أداء المجلس، مشيرًا إلى أن نجاح البرلمان في هذه المرحلة يتطلب صبر المواطنين وتفهمهم لتحديات البداية.

واختتم الدكتور صلاح حسب الله تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس أمامه مهمة كبيرة للحفاظ على الاستقرار التشريعي وتحقيق التوازن بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وأن هذه المهمة تحتاج إلى خبرة، صبر، وروح مواجهة حقيقية من النواب الجدد.

