"حسب الله" يكشف أبرز التحديات أمام مجلس النواب الجديد

قال الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي ومتحدث مجلس النواب السابق، إن أخطر مشكلة قد تواجه البرلمان في دور الانعقاد الأول تتمثل في تعامل المجلس مع الظروف الاستثنائية التي ولد فيها، مضيفًا أن المجلس الحالي جاء في مرحلة مضطربة تحيط بها تحديات داخلية وإقليمية واقتصادية.

وأوضح حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أكبر عقبة أمام النواب الجدد ليست في التركيبة أو الأسماء، بل في قدرتهم على الانخراط في العمل التشريعي والرقابي تحت ضغط الاستحقاقات الكبرى والتحديات الاستثنائية.

وأشار إلى أن الانتخابات شهدت مراحل معقدة وتدخلات الرقابة القضائية، حيث قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بممارسة صلاحياتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يعكس حرص الدولة على أن تعبر النتائج عن إرادة المواطنين.



وأضاف حسب الله أن بعض المرشحين واجهوا إعادة فرز الأصوات أو إجراءات قانونية أدت إلى تغييرات في النتائج الأولية، وهو ما ساهم في تكوين مجلس برلماني قادر على مواجهة التحديات، رغم صعوبة المرحلة.

وأكد المتحدث السابق أن حلف اليمين شهد ارتباكًا طبيعيًا بين بعض النواب الشباب والشابات، لكنه دعا المصريين إلى التأني وعدم الحكم المبكر على أداء المجلس، مشيرًا إلى أن نجاح البرلمان في هذه المرحلة يتطلب صبر المواطنين وتفهمهم لتحديات البداية.

واختتم الدكتور صلاح حسب الله تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس أمامه مهمة كبيرة للحفاظ على الاستقرار التشريعي وتحقيق التوازن بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وأن هذه المهمة تحتاج إلى خبرة، صبر، وروح مواجهة حقيقية من النواب الجدد.