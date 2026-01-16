‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا

ساعات قليلة تفصل عشاق الساحرة المستديرة في قارة إفريقيا عن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2025 بين المغرب والسنغال.

ويواجه منتخب المغرب نظيره السنغال، بعد غد الأحد، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان منتخب المغرب قد تأهل على حساب نيجيريا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فيما تأهل منتخب السنغال على حساب نظيره المصري، بعد الفوز بهدف نظيف، في إطار دور نصف النهائي.

ويتصارع المغرب والسنغال على الفوز بالنجمة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية عن الفترة من 21 ديسمبر الماضي حتى 18 يناير الجاري.

ويمتلك منتخب السنغال سجلا سلبيا أمام الدول المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية إذ لم يسبق لأسود التيرانجا تحقيق الفوز أمام الفرق المستضيفة للبطولة في الأدوار الإقصائية.

نتائج السنغال في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا (ضد البلد المضيف)

‏نسخة 1990 - خسارة أمام منتخب الجزائر في دور نصف النهائي بنتيجة 1-0.

‏نسخة 2000 - خسارة أمام منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي بنتيجة 2-1.

‏نسخة 2004 - خسارة أمام منتخب تونس في دور ربع النهائي بنتيجة 1-0.

‏نسخة 2006 - خسارة أمام منتخب مصر في دور نصف النهائي بنتيجة 2-1.

‏نسخة 2023 - عندما غادرت السنغال على يد كوتديفوار بركلات الترجيح في دور الـ 16.