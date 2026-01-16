قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
رياضة

‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
مجدي سلامة

ساعات قليلة تفصل عشاق الساحرة المستديرة في قارة إفريقيا عن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2025 بين المغرب والسنغال.

ويواجه منتخب المغرب نظيره السنغال، بعد غد الأحد، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان منتخب المغرب قد تأهل على حساب نيجيريا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فيما تأهل منتخب السنغال على حساب نظيره المصري، بعد الفوز بهدف نظيف، في إطار دور نصف النهائي.

ويتصارع المغرب والسنغال على الفوز بالنجمة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية عن الفترة من 21 ديسمبر الماضي حتى 18 يناير الجاري.

ويمتلك منتخب السنغال سجلا سلبيا أمام الدول المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية إذ لم يسبق لأسود التيرانجا تحقيق الفوز أمام الفرق المستضيفة للبطولة في الأدوار الإقصائية.

نتائج السنغال في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا (ضد البلد المضيف)

‏نسخة 1990 - خسارة أمام منتخب الجزائر في دور نصف النهائي بنتيجة 1-0.

‏نسخة 2000 - خسارة أمام منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي بنتيجة 2-1.

‏نسخة 2004 - خسارة أمام منتخب تونس في دور ربع النهائي بنتيجة 1-0.

‏نسخة 2006 - خسارة أمام منتخب مصر في دور نصف النهائي بنتيجة 2-1.

‏نسخة 2023 - عندما غادرت السنغال على يد كوتديفوار بركلات الترجيح في دور الـ 16.

قارة إفريقيا كأس الأمم الإفريقية المغرب والسنغال

