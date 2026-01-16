الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي

نجح فريق الخليج في تحقيق فوز كاسح على حساب الأخدود بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري السعودي لموسم 2025-2026، على ملعب الخليج.

ونجح فريق الخليج في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال آخر خمس مباريات ببطولة الدوري، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل مرة وحيدة.

الخليج يضرب شباك الأخدود برباعية

اعتمد الخليج على تشكيل مكون من: "موريس - ريبوتشو - شينكيفيلد - الخبراني - آل حمسل - ماسوراس - كنبه - كوربيليس - حمزي - فورتونيس - كينج".

أحرز المهاجم المتألق جوشوا كينج هدف التقدم لصالح الخليج أمام الأخدود، في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

واستطاع اللاعب يورجوس ماسوراس تسجيل هدفين لصالح الخليج في شباك الأخدود، خلال الدقائق 50 و80 من زمن اللقاء.

بينما سجل كوستاس فورتونيس هدفًا لصالح فريق الدانة، خلال الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليتعقد موقف الأخدود.

وقلص اللاعب عبد العزيز آل هاتيلا من تأخر الأخدود أمام الخليج، بإحراز هدف أول في شباك الخليج، بالدقيقة 2+90.

ترتيب الفريقين

ورفع الخليج رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.