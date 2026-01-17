قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر

أحمد سعيد

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة أول أيام شهر شعبان 2026 حيث إنه هو الشهر السابق لـ رمضان الذي ينتظره المسلمون كافة في كل مكان، ويبحث عبر محركات البحث كثيرون عن أول أيام شهر شعبان وعن أفضل العبادات التي يمكن اغتنامها مع بداية هذا الشهر حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من العبادات وعلى رأسها يأتي الصيام، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

موعد أول يوم من شعبان 2026

وفي هذا السياق، أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شعبان 2026 يوم الأحد المقبل والذي يوافق ٢٩ من شهر رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦م.

وقد يكون أول أيام شهر شعبان هو يوم الإثنين المقبل الموافق 19 يناير وذلك في حال إذا ثبتت رؤية هلال شهر شعبان، أما إذا لم تثبت الرؤية فإن يوم الإثنين سيكون المتمم لشهر رجب "أي 30 رجب"، ويبدأ أول أيام شهر شعبان 2026 يوم الثلاثاء 20 يناير.

ووفقا للحسابات الفلكية بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد أول يوم من شهر شعبان 2026 لعام 1447هـ، والذي يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ يوم الرؤية.

 أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان 2026

ويفضل لكل مؤمن أن يداوم  على عدد من الطاعات التي تعد بمثابة أحب الأعمال التي تقرب العبد إلى خالقه ومن هذه العبادات: 

الصيام: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان، كما ثبت عن الرسول أن كان يداوم على الصيام يومي الإثنين والخميس، والأيام البيض من كل شهر وهي أيام 13 شعبان، و14 شعبان، و15 شعبان ويستحب الإكثار من هذه العبادة استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

  • الدعاء والاستغفار: المواظبة على الدعاء في هذه الليالي المباركة من أحب الأعمال للتقرب إلى الله تعالى، وخاصة في ليلة النصف من شعبان التي تنزل فيها الرحمات، كما أن الاستغفار باب .
  • تلاوة القرآن: قراءة القرآن حيث إن تلاوة القرآن عليها ثواب كبير لقول النبي في الحديث الشريف "منْ قرأَ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ".
  • قيام الليل: وهي من أعظم العبادات تزيد تقرب المؤمن من الله عز وجل.
  • الصدقة وفعل الخير: الإكثار من الصدقات ومساعدة المحتاجين من أحب الأعمال إلى الله تعالى.
  • الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فقد بيّن الشرع الشريف فضل الصلاة على النبي وهناك أحادث توضح ذلك ومنها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت قال: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك قال: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك قال: يا رسول الله! فأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذًا تكفى همك، ويغفر ذنبك.

دعاء شهر شعبان مكتوب


1- «اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ شَعْبانَ، وَبَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَحِفْظِ اللِّسانِ، وَغَضِّ الْبَصَرِ، وَلا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

2- «اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

3- «يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

4 -«اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

5- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

