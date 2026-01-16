قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي
برلماني: مصر تقود مسار التهدئة بحكمة سياسية في لحظة إقليمية فارقة
حتى 16 فبراير .. وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
ترامب: لا ينبغي لأي دولة التحكم في موارد النيل وأن تُلحق الضرر بجيرانها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل
إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب الإصابة
الهباش: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مستمرة لعامين تسند بعدها الأمور لدولة فلسطين
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الإصلاح والنهضة: تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة نجاح جديد للدولة المصرية

أكد الدكتور محمد مصطفى خليل أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، نجاح جديد للدولة المصرية وقيادتها الحكيمة التي أخذت على عاتقها مسئولية جهود وقف الحرب والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، انطلاقًا من الدور المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن مصر تمتلك خبرة طويلة في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وتحظى بقبول كبير من مختلف الأطراف الدولية وهو ما يؤهلها لمتابعة تنفيذ البنود الأمنية والسياسية للاتفاق، والتدخل السريع للتهدئة واحتواء أي خروقات، وتوفير قناة اتصال موثوقة وغير تصعيدية بين الأطراف.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن استقرار غزة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بأمن سيناء، حيث يقلل وقف إطلاق النار المستدام من احتمالات النزوح الجماعي القسري، ومن ثم، فإن التزام مصر بتنفيذ الاتفاق لا يُعد فقط دورًا إقليميًا، بل ضرورة استراتيجية داخلية.

وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، إلى أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة تتضمن البدء في مسار إعادة الإعمار بقطاع غزة، ووضع آليات تمويل دولية وإشراف إقليمي، وفي هذا الإطار تلعب مصر دورا محوريا يتمثل في تنسيق جهود المانحين، والإشراف على دخول مواد البناء، والربط بين الإعمار والاستقرار السياسي والأمني.

واستطرد الدكتور محمد مصطفى خليل قائلاً: إن استكمال الدور المصري وإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدولة المصرية وثبات مواقفها تجاه قضايا المنطقة، ويؤكد مجددًا أن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعد خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة.

الدكتور محمد مصطفى خليل محمد مصطفى خليل إطلاق النار بقطاع غزة وقف إطلاق النار

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

صحة الشرقية

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

ما هي الزائدة الدودية؟

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

