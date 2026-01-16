عمرو أديب: أخبار عن لقاء بين الرئيسين السيسي وترامب في دافوس

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرا إلى أن مصر لها دور إقليمي واضح للجميع.

وتساءل عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “هل حماس ستقدم السلاح؟”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الأمر يسير بشكل ناعم، ونتوقع أن يصدر بيان بعد ساعات يوضح كيف ستسير الأمور، وهناك تفاؤل مشوب الحذر، وأتوقع رد فعل إسرائيلي متطرف، فهذا الإسرائيلي يحب أن يتطرف أولا ثم يوافق، مصر تريد بشكل أو بآخر أن تهدأ الأمور، وهناك مأساة في غزة تحتاح لتدخل سريع.

وفي السياق نفسه، أشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك أخبار عن لقاء مرتقب سيجمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وترامب في دافوس.