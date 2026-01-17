صفوت عكاشة يوضح: لماذا لا توجد تسجيلات كثيرة للشيخ محمد رفعت؟

تحدث صفوت عكاشة، راعي تراث الشيخ محمد رفعت، عن سبب قلة التسجيلات الصوتية للشيخ الراحل.

وأوضح عكاشة في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون"،أنه في بداية ظهور الإذاعة لم تكن هناك أشرطة لتسجيل الصوت، وكان الشيخ محمد رفعت يقرأ القرآن الكريم مباشرة على الهواء.

وأضاف عكاشة أنه تم تسجيل بعض التلاوات النادرة للشيخ رفعت، ولكن هذه التسجيلات كانت محدودة للغاية بسبب قلة الأشرطة المتاحة في تلك الفترة.

وأكد أن معظم التسجيلات التي نسمعها اليوم هي تسجيلات منزلية تم إجراؤها باستخدام جهاز الجرامافون، الذي كان يقتصر على تسجيل ثلاث دقائق فقط من الصوت.

الشيخ محمد رفعت

وأشار إلى أن الشيخ محمد رفعت كان لديه جهازين من الجرامافون، أحدهما كان يسبق الآخر في عملية التسجيل نظراً لقيود الوقت على الأسطوانات.

وكان عكاشة يعلق على عرض الفيلم الوثائقي "الوصية"، الذي يروي تفاصيل حياة الشيخ محمد رفعت وتاريخه الفني العظيم.