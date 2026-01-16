هل علاج الإدمان في مصر مجاني وسري؟ صندوق مكافحة التعاطي يجيب

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الدولة توفر منظومة متكاملة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بشكل مجاني ووفقًا للمعايير الدولية، مع ضمان السرية الكاملة للمتقدمين للعلاج، مشددًا على أن من يتقدم طواعية لا يقع تحت طائلة القانون.

خفض نسب التعاطي

وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شكل تاني» على قناة «صدى البلد»، أن الصندوق يعمل عبر عدة محاور، تشمل الوقاية الأولية، والكشف المبكر عن التعاطي، والعلاج والتأهيل، مشيرًا إلى نجاح تطبيق قانون 73 لسنة 2021 في خفض نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة من 8% إلى أقل من نصف في المئة، إلى جانب حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس.

الضغوط الاقتصادية

وأشار إلى أن مصر، رغم الضغوط الاقتصادية، ما زالت متمسكة بتقديم العلاج مجانًا، من خلال 34 مركز علاج تابعة للصندوق، وبشراكات مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة.

التأهيل النفسي والاجتماعي

وأضاف أن خدمات الصندوق لا تقتصر على العلاج الطبي فقط، بل تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي والدمج والتمكين الاقتصادي، عبر تدريب المتعافين على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة.

تقديم المشورة والعلاج والإحالة

وأكد مدير الصندوق إتاحة الخط الساخن 16023 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتقديم المشورة والعلاج والإحالة والمتابعة، داعيًا المواطنين للتواصل عبره لمعرفة المراكز الحكومية المرخصة، محذرًا من اللجوء إلى أماكن غير معتمدة.

