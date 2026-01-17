بعد 75 عامًا .. محمد سعيد محفوظ يكشف سر جواب الشيخ محمد رفعت

كشف الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، مؤلف ومخرج فيلم "الوصية"، عن تفاصيل اكتشاف "جواب الشيخ محمد رفعت" بعد 75 سنة من اختفائه.

تفاصيل اكتشاف “جواب الشيخ محمد رفعت”

وقال محفوظ في لقاء ضمن برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن اهتمامه بهذا الجواب كان نتيجة صدفة قدرية أثناء تصويره لحلقة في مدينة الإنتاج الإعلامي عن ترميم التلاوات.

وأضاف محفوظ أنه التقى خلال تصوير الحلقة مع المهندس صفوت عكاشة، الذي كان مسؤولًا عن عملية ترميم تسجيلات الشيخ محمد رفعت، وتعرف منه على كيفية اهتمامه بتوثيق هذه التلاوات التاريخية.

وأوضح أنه حينما سمع تفاصيل عن الجواب، شعر بأنه أمام قصة فيلم حقيقية، ليقرر على الفور كتابة السيناريو وإنتاج الفيلم الوثائقي الذي تم الاحتفاء به في الحلقة.

كما ذكر محفوظ أنه خلال بحثه عن سلالة زكريا باشا، عثر على زوجته زينب هانم مبارك، التي أخبرته بأنها حفيدة زكريا باشا، وأوصته باللقاء مع علاء أبو النجا، الشخص الوحيد الذي جمعته علاقة بالشيخ رفعت وزكريا باشا.