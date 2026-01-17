محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. اليوم

تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع المحاكم في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية في التجمع الخامس".

محاكمة 61 متهما باللجان النوعية بالتجمع

جاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية؛ بأن تولوا قيادة جماعة في جماعة الإخوان، ولجان عملياتها النوعية المسلحة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتى السادس تدريبات عسكرية؛ لتحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات؛ بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس في قتل “أ. ف” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمون الثالث والرابع في قتل “س. ع” عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

فيما وجهت للمتهمين من الأول وحتى السادس، تُهَم، حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة مفرقعات بأن حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.



