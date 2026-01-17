قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وهونج كونج تبحثان فرص الاستثمار في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طلعها من الجبل .. القبض على شخص بحوزتة 526 قطعة أثرية بالمنيا
منذ 40 عاما.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر
التعليم: إجمالي المتقدمين لإمتحانات الإعدادية أكثر من 2 مليون طالباً على مستوى الجمهورية
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المتهمة بقتل ابنتها بالبحيرة تنفي ارتكابها الواقعة في أولى جلسات محاكمتها

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

شهدت أولي جلسات محاكمة مي.إ.م.ح، 23 عاماً، ربة منزل، المتهمة بقتل ابنتها الرضيعة "كيان" 6 أشهر، بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، إنكار المتهمة للاتهامات الموجهة إليها، وعدم قتلها لابنتها.

وخلال الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة عرض المتهمة على الطب النفسي لبيان حالتها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية تستدعي إيداعها إحدى المصحات المتخصصة للعلاج، مؤكدين أن الهدف من الطلب ليس نفي المسؤولية الجنائية بقدر ما هو تحديد حالتها الصحية بدقة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة استكمال التحقيقات وفقًا للإجراءات القانونية، وطلبت تقارير الجهات المختصة، تمهيدًا للفصل في القضية بناءً على الأدلة الفنية والطبية.

وقررت المحكمة حجز الطلبات المقدمة للمداولة، مع استكمال التقارير المطلوبة، على أن تُستأنف الجلسات في موعد لاحق.


وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، شهدت اليوم السبت أولي جلسات محاكمة مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، لقيامها بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة "كيان" 6 أشهر، بوضع الملابس عليها في دولاب المنزل، لاتهام خطيبها السابق بقتلها لوجود خلافات بينهما.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين:- هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان.

وكانت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة بشعة إثر قيام ربة منزل "مطلقة" بإخفاء ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر من زوجها الأول داخل الدولاب، وذلك لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، للانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وأبلغت بتغيب الطفلة، وعقب رجعوها المنزل وجدتها جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بقيام ربة منزل بالإبلاغ عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر عن المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب.

وبمواجهتها اعترفت بأنها "مطلقة" من والد الطفلة، ومخطوبة لخطيبها السابق وخلال الفترة القليلة الماضية، نشب بينهما خلافات، مما أغضبها فقامت بإخفاء الطفلة داخل الدولاب الخاص بحجرة نومها، لإلقاء التهمة عليه انتقامًا منه، إلا أنها عقب عودتها للمنزل اكتشفت وفاة الطفلة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة محافظة البحيرة جنايات دمنهور مركز الرحمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

ترشيحاتنا

محكمة جنايات دمنهور

المتهمة بقتل ابنتها بالبحيرة تنفي ارتكابها الواقعة في أولى جلسات محاكمتها

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تطهير ترعة محرم

بطول 10كيلو .. محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تطهير ترعة محرم | صور

بالصور

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد