محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث استعرض الموقف المالي لإيرادات ومصروفات الهيئة، وسبل تعظيم الموارد المتاحة من أصول ومشروعات قائمة، كما أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها :



إنشاء مقر دائم للمعارض بمدينة الخارجة بمقر الاستراحة الممتازة؛ لإقامة المعارض السنوية ومعارض اليوم الواحد.



رفع كفاءة حمام السباحة الكائن بالاستراحة الممتاز

طرح المحال التجارية بالمنشآت السياحية التابعة للهيئة للبيع أو الإيجار، ودراسة توفير مشروعات تجارية للشباب بالتنسيق مع إدارة مشروعك.