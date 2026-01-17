رصف وتطوير طرق عين الدار والقلعة في الوادي الجديد

واصل قسم المشروعات مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ أعمال رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بمناطق (عين الدار، منطقة القلعة)، بما يسهم في تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان، واستكمالًا لأعمال تطوير المظهر الحضاري للأحياء، وفي إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أعمال تركيب البلاط الإنترلوك بمركز الداخلة، والمدرجة بخطة استكمال رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الاهتمام بتطوير الأحياء السكنية القديمة والشوارع الضيقه، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وشدد المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، على الإلتزام بنهو الأعمال فى موعدها المقرر لها من خلال برنامج زمنى لتلك الأعمال، لتقديم أفضل خدمات للسادة المواطنين ساكنى تلك الأحياء، وتعزيز النمو الحضارى بالمدن.

وأشار مدير مديرية الطرق بالوادي الجديد، إلي استكمال خطة رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظة خلال خطة عام (2025- 2026)، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المظهر الحضارى للأحياء عن طريق رصفها ببلاط الإنترلوك، وإضافة الهوية البصرية للشوارع الداخلية بالأحياء.