أخبار العالم

أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة

فرناس حفظي

أفادت وكالة رويترز ، أن اللجنة الانتخابية الأوغندية أعلنت  فوز الرئيس يويري موسيفيني، البالغ من العمر 81 عاماً، بولاية رئاسية سابعة.

وتغلب موسيفيني على منافسه الشاب الذي خاض حملة من أجل التغيير بعد أربعة عقود من الحكم نفسه.

وكشفت النتائج النهائية أن الموسيقي الذي تحول إلى سياسي والمعروف باسم بوبي واين حصل على 72. 24% من الأصوات.

ومن المتوقع أن يرفض واين واسمه الحقيقي كياجولاني سينتامو، النتائج الرسمية. وأدان ما وصفه بعملية انتخابية غير نزيهة، شابتها انقطاعات في الإنترنت وانتشار عسكري واختطافات مزعومة لوكلاء الاقتراع التابعين له.

كما يواجه مسؤولو الانتخابات أسئلة حول تعطيل أجهزة تحديد هوية الناخبين البيومترية أمس الأول الخميس، مما تسبب في تأخير بدء التصويت في المناطق الحضرية- بما في ذلك العاصمة كمبالا-التي تعد معاقل للمعارضة.

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة المركزية للانتخابات في أوغندا أن بيانات نصف مراكز الاقتراع تشير إلى تصدر الرئيس الأوغندي الحالي يويري موسيفيني السباق الرئاسي مبدئيا.

ويسعى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (81 عامًا) إلى تمديد حكمه الممتد قرابة أربعة عقود عبر ولاية سابعة، في سباق انتخابي يتصدره منافسه الأبرز بوبي واين (43 عامًا)، وهو مغنٍ سابق تحول إلى السياسة وحلّ ثانيًا في انتخابات 2021، إلى جانب ستة مرشحين آخرين، مع تسجيل أكثر من 21 مليون ناخب.

وفي وقت لاحق ؛ قال رئيس لجنة الانتخابات الأوغندية، سيمون بياباكاما، إنه يتعرض لضغوط وتهديدات مرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع، مؤكدًا أن الحسم سيكون “عبر صناديق الاقتراع فقط” وليس تحت أي تأثير سياسي.


 

