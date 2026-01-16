قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
أخبار العالم

مبدئيا.. يويري موسيفيني يتصدر السباق الرئاسي في أوغندا

الرئيس الأوغندي
الرئيس الأوغندي
محمود نوفل


أفادت اللجنة المركزية للانتخابات في أوغندا أن بيانات نصف مراكز الاقتراع تشير إلى تصدر الرئيس الأوغندي الحالي يويري موسيفيني السباق الرئاسي مبدئيا.


ويسعى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (81 عامًا) إلى تمديد حكمه الممتد قرابة أربعة عقود عبر ولاية سابعة، في سباق انتخابي يتصدره منافسه الأبرز بوبي واين (43 عامًا)، وهو مغنٍ سابق تحول إلى السياسة وحلّ ثانيًا في انتخابات 2021، إلى جانب ستة مرشحين آخرين، مع تسجيل أكثر من 21 مليون ناخب.

وفي وقت لاحق ؛ قال رئيس لجنة الانتخابات الأوغندية، سيمون بياباكاما، إنه يتعرض لضغوط وتهديدات مرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع، مؤكدًا أن الحسم سيكون “عبر صناديق الاقتراع فقط” وليس تحت أي تأثير سياسي.


كما أوضح بياباكاما أنه تلقى تحذيرات من مسؤولين حكوميين كبار بعدم إعلان فوز بعض المرشحين، من دون أن يسمي الجهات التي تقف وراء هذه التحذيرات، مشددًا على أن مهمته تقتصر على إعلان النتائج وفق الأصوات المُدلى بها وذلك وفق ماذكره موقع أفريكا نيوز.

جاءت تصريحات رئيس اللجنة ردًا على مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، يظهر فيه مساعد رئاسي يقول إن اللجنة “لن تعلن زعيم المعارضة روبرت كياجولاني”، المعروف باسم بوبي واين، رئيسًا حتى لو فاز بالانتخابات.

وشدد بياباكاما، خلال حديثه في كمبالا الأوغندية، على أن هذه التصريحات لن تغير مسار عمل اللجنة، معتبرًا أن ما يُتداول “حديث فارغ”، وأن القانون وحده وإرادة الناخبين سيحددان النتيجة النهائية.
 

