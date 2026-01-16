مبدئيا.. يويري موسيفيني يتصدر السباق الرئاسي في أوغندا



أفادت اللجنة المركزية للانتخابات في أوغندا أن بيانات نصف مراكز الاقتراع تشير إلى تصدر الرئيس الأوغندي الحالي يويري موسيفيني السباق الرئاسي مبدئيا.



ويسعى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (81 عامًا) إلى تمديد حكمه الممتد قرابة أربعة عقود عبر ولاية سابعة، في سباق انتخابي يتصدره منافسه الأبرز بوبي واين (43 عامًا)، وهو مغنٍ سابق تحول إلى السياسة وحلّ ثانيًا في انتخابات 2021، إلى جانب ستة مرشحين آخرين، مع تسجيل أكثر من 21 مليون ناخب.

وفي وقت لاحق ؛ قال رئيس لجنة الانتخابات الأوغندية، سيمون بياباكاما، إنه يتعرض لضغوط وتهديدات مرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع، مؤكدًا أن الحسم سيكون “عبر صناديق الاقتراع فقط” وليس تحت أي تأثير سياسي.



كما أوضح بياباكاما أنه تلقى تحذيرات من مسؤولين حكوميين كبار بعدم إعلان فوز بعض المرشحين، من دون أن يسمي الجهات التي تقف وراء هذه التحذيرات، مشددًا على أن مهمته تقتصر على إعلان النتائج وفق الأصوات المُدلى بها وذلك وفق ماذكره موقع أفريكا نيوز.

جاءت تصريحات رئيس اللجنة ردًا على مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، يظهر فيه مساعد رئاسي يقول إن اللجنة “لن تعلن زعيم المعارضة روبرت كياجولاني”، المعروف باسم بوبي واين، رئيسًا حتى لو فاز بالانتخابات.

وشدد بياباكاما، خلال حديثه في كمبالا الأوغندية، على أن هذه التصريحات لن تغير مسار عمل اللجنة، معتبرًا أن ما يُتداول “حديث فارغ”، وأن القانون وحده وإرادة الناخبين سيحددان النتيجة النهائية.

