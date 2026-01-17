وفاة النائب السابق سامي عنتر صقر بكفر الشيخ

توفي اليوم الدكتور سامي عنتر صقر، رجل الأعمال وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يُقام مراسم العزاء غداً في مسقط رأسه بمدينة دسوق، حيث ينعى الفقيد عدد كبير من أهالي المحافظة والشخصيات العامة لما كان يحظى به من دماثة الخلق وحب الجميع.

ونعى المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق، ببالغ الحزن والأسى، الراحل الدكتور سامي عنتر صقر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن النائب السابق الدكتور سامي عنتر صقر، كان عضوًا بمجلس الشعب دورة 2010م عن دائرة «العجوزين» بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وصاحب مدارس شهيرة للغات بمدينة دسوق.