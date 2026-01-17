مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وإبنتها بإختناق إثر حريق بوتاجاز بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها بينما أصيب الزوج وإبنتهما بحالة إختناق إثر نشوب حريق ببوتاجاز بالمنزل.

تم نقل الجثة والمصابين مستشفى بدر المركزى وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغاً من المستشفى العام بوصول كلا من ياسمين. السيد مصطفى ٢٧ سنة ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بتوقف بعضلة القلب وأمين محمد أمين محمد ٣٠ سنة وهبه الله أمين محمد ١٤ سنة مصابين بإغماء وإختناق وجميعهم أسرة واحدة يقيمون عزبة الصهريج دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق ببوتاجاز بالمنزل مما تسبب فى إنتشار الأدخنة بالمكان.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.