لطيفة فهمي تكشف كواليس دورها في مسلسل "ميد تيرم": أنا مش جدة قاسية ولا شريرة

قالت الفنانة لطيفة فهمي إن شخصيتها خلال أحداث مسلسل ميد تيرم والذي تم عرضه مؤخرا، تبدو قاسية، لكنها في الحقيقة ليست قاسية وانما سيدة صارمة ودوغري، تربت على الخشونة والرجولة خلال طفولتها في أحد قرى الصعيد، وبعدما أنجبت ثلاثة أبناء رجال لم تعيش تجربة تربية البنات وهو ما جعلها تبدو قاسية خلال أحداث المسلسل، مشيرة إلى أن أول لقاء لها مع الطفلة "ملك"، ضمن أحداث المسلسل كان بهدف إعادة تربيتها من جديد.



وأضافت فهمي خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مها بهنسي وإيمان عز الدين أن التحول في شخصيتها خلال أحداث المسلسل بدأ عندما اكتشفت أن الطفلة تحتاج لمن يسمعها ويحتويها، فقررت أن تكون صديقة لها، خاصة أنها كانت تتمنى إنجاب بنت ضمن أحداث المسلسل، مؤكدة أن أبناءها الرجال في المسلسل كانوا نسخة من قسوتها، وتعاملوا بشدة مع شخصية "ملك".

وأوضحت الفنانة لطيفة أنها تهتم بالتفاصيل الدقيقة في الأداء، لافتة إلى أن جذورها الفنية تعود لعائلة تعمل خلف الكاميرا، وأن موهبتها بدأت في الظهور منذ الطفولة من خلال الغناء والرقص والتمثيل في المدرسة.